Una passione nata in culla e proseguita nella vita Fondamentali gli anni di studio al Conservatorio

Com’è nata la sua passione per la musica?

"La passione per la musica è nata fin da quando ero in culla. A 11anni i miei genitori mi iscrissero al conservatorio così completai gli studi diplomandomi in arpa".

C’è stata una persona che l’ha ispirata?

"Diverse persone, in primis un figlio di amici di famiglia che studiava pianoforte e percussioni, la seconda, diventata poi il mio mentore, è stata il mio maestro di solfeggio e coro".

Quali strumenti sa suonare e quale è il suo preferito?

"Il mio strumento preferito è l’arpa, ma mi è sempre piaciuto sperimentare anche altri strumenti come le percussioni, il pianoforte, la chitarra, la fisarmonica e il canto".

Dove ha imparato a suonare?

"Al conservatorio di musica di Palermo, che ho frequentato per 12 anni".

Le piace insegnare ai ragazzi?

"Adoro insegnare ai ragazzi e sono felice quando vedo l’entusiasmo nei loro occhi dopo una lezione di musica".

Quale è il suo genere di musica preferito?

"Non ho un genere di musica preferito anche se mi appassiona molto la musica popolare tradizionale. Da piccolo ascoltavo musica classica, musica italiana, rock e pop".

Cos’è per lei la musica?

"È il “luogo” dove puoi star bene con te stesso per poi star bene con gli altri".