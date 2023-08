Una maglietta a Milano per ricordare il sogno di Luca Restelli

Una maglietta per ricordare Luca Restelli, archeologo dell’università Statale di Milano e assessore alla Cultura di Palazzo Pignano (Cremona), che ha perso la vita nella notte tra il 13 e il 14 novembre in un incidente stradale. "Luca è stato un collega e amico speciale per moltissimi in Statale. Per questo abbiamo voluto ricordarlo in questa prima estate di scavi archeologici senza di lui, sull’Acropoli di Selinunte, dove era stato con noi lo scorso anno, ma anche negli altri scavi dell’ateneo dove Luca aveva attivamente partecipato", spiegano i colleghi e amici indossando la maglietta che riporta la sua parola chiave: "Bombassurda era una parola che Luca usava spesso per testimoniare il suo amore per le scoperte archeologiche: ci è sembrato un bel modo per ricordarlo e portare avanti il suo ‘sogno’", sottolineano i colleghi Agnese Lojacono, Andrea Bertaiola e Jacopo Francesco Tulipano, promotori dell’iniziativa.

Il ricordo ha preso forma in occasione della campagna di scavi sull’Acropoli di Selinunte, dove gli archeologi della Statale – studenti, specializzandi, dottorandi – stanno lavorando con i colleghi dell’Institute of Fine Arts della New York University, guidati dal professor Clemente Marconi. Ed è proseguito a Calvatone-Bedriacum, nello storico scavo in provincia di Cremona, dove Restelli aveva lavorato. Il "Luca Archaeological Summer Tour 2023", come scritto sul retro della t-shirt, proseguirà in Sardegna, negli scavi di Nora e Monte Zara, previsti a settembre.

