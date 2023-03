Una discarica di bibbie e di libri religiosi

Abbandonate intere librerie con bibbie e testi dei Testimoni di Geova appartenenti a una congregazione del Corsichese. Il ritrovamento è stato fatto lungo il tratto di vecchia Vigentina, la strada chiusa che porta alla ferrovia ed è il confine fra Lacchiarella, Pieve e Siziano. Una strada che solo pochi giorni fa era stata ripulita. Dopo la segnalazione delle Gev, guardie ecologiche volontarie di città metropolitana, le amministrazioni comunali competenti sono intervenute per rimuovere decine di sacchi neri contenenti scarti della coibentazione adoperati in uni degli innumerevoli cantieri del 110%.

"Siamo intervenuti e abbiamo riempito i sacchi di bibbie e libri che appartenevano ai Testimoni di Geova di Corsico e Trezzano, da come risulta da alcune etichette. Se li avessimo lasciati sul posto sarebbero finiti nel corso d’acqua - spiegano le sentinelle dell’associazione Parco Sud -. Sono stati abbandonati assieme alle librerie che li contenevano. Probabilmente i proprietari hanno affidato lo smaltimento a uno di quegli svuota cantine che si fanno pagare ma poi al posto che portare i materiali in discarica li ha abbandonati. Anche per questa nuova discarica è stato fatta la segnalazione tramite le Gev, ora l’amministrazione comunale competente sarà costretta a spendere denaro pubblico per la bonifica.

Mas.Sag.