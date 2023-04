Una borsa di libri per aiutare Fata

Una borsa piena di libri per aiutare l’associazione Fata onlus, gruppo di Cesano che si occupa di aiutare bambini e ragazzi in difficoltà. Domani, in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” istituita dall’Unesco nel 1996, si terrà nella sala lettura della biblioteca in Villa Marazzi (via Dante), dalle 10 alle 18, una vendita solidale di libri. Con 10 euro, che saranno devoluti all’associazione per tutte le attività che svolge a sostegno dei minori, si potrà acquistare una sacca di Fata e riempirla con tanti libri per grandi e bambini.