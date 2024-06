Un testa a testa nella città diretta dal vicesindaco

Testa a testa per la sfida elettorale nel comune con circa 24mila abitanti. Da oltre un anno è governato dal vicesindaco Salvatore Gattuso che ha preso il posto dell’ex primo cittadino Simone Negri, eletto in consiglio regionale.

Scende in campo l’assessore Marco Pozza che negli ultimi anni si è occupato di progetti strategici e Pnrr, manutenzione urbana e del patrimonio pubblico, ambiente e innovazione energetica, sport e tempo libero e grandi eventi cittadini. Contro Pozza, sostenuto dal suo partito (PD), dalle liste Il Futuro in Comune e CivicaMente Cesano e Movimento 5 Stelle, il centrodestra propone Adriana Gammino, con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Cesano Civica con Adriana. Gammino propone un cambio di passo per creare una città attrattiva, competitiva e accogliente, mettendo a disposizione le sue competenze come esperta in revisioni e bilanci e una squadra di professionisti.

L’obiettivo è creare un dialogo con i cittadini, le associazioni, le parrocchie e il terzo settore per migliorare i servizi e dare massima attenzione a viabilità cittadina e scuole. Il dem Marco Pozza crede in una Cesano accogliente, vivibile e attenta alle nuove generazioni, con servizi potenziati per i più fragili. Punta sull’innovazione e il rispetto ambientale, nell’ottica della sempre più necessaria transizione ecologica. Tra i punti anche lo sviluppo di un tessuto sociale coeso e i servizi per la terza età.F.G.