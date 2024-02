Un progetto e un obiettivo: Gorgonzola città sicura

Sicurezza, pattugliamenti e monitoraggio del territorio, ma anche educazione dei più giovani e sensibilizzazione sul ‘rischio stradale’, pronto il progetto “Gorgonzola Città sicura“: è in lizza per un bando regionale e prevede l’acquisto di nuove motociclette per il monitoraggio delle strade e un rinforzo dei progetti di educazione stradale nelle scuole. Un ulteriore bando, stavolta del Ministero, è al via, e si concluderà in marzo, per l’assegnazione di finanziamenti per nuove telecamere di videosorveglianza. "Mezzi e tecnologie sono indispensabili per svolgere al meglio il nostro lavoro – dice il comandante della polizia locale gorgonzolese Antonio Pierni –. Le opportunità offerte dai bandi sono fondamentali, e vanno colte. Certo, ‘agguantarle’ è un lavoro: dalla predisposizione dei progetti al monitoraggio alle rendicontazioni richiede importanti energie".

Il progetto “Gorgonzola Città sicura“, sdoganato con l’ok della giunta comunale nei giorni scorsi, parte da una premessa importante. "A oggi la città di Gorgonzola non presenta criticità importanti sul fronte della criminalità. Un risultato dovuto anche allo sforzo profuso dalle varie forze di polizia sul territorio, e fra queste la polizia locale. Da diversi anni si è intrapreso un progetto di riqualificazione dell’attività con l’acquisto di nuove tecnologie, l’aumento dell’operatività della centrale operativa, l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza con telecamere ocr, l’invio degli agenti a corsi di aggiornamento e specializzazione". "Ottenere i fondi per nuove motociclette, in sostituzione di quelle attuali ormai vetuste, sarebbe fondamentale". Il progetto è corredato da obiettivi: aumentare la visibilità della polizia locale, sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto i giovani sull’importanza della sicurezza su strada.

Sono stati 52mila, ricordiamolo, i chilometri macinati in controllo del territorio dagli agenti gorgonzolesi nel 2023. Un’attività di pattugliamento, che ha consentito di rilevare 55 incidenti, compiere 158 sequestri e 19 rimozioni di automezzi, elevare sanzioni per violazioni del codice della strada, in primis mancanza di revisione e di assicurazione. 307 le ore passate in servizi di prossimità, 375 in attività di stazionamento e 386 di monitoraggio notturno. Monica Autunno