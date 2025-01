"Un presidio in più soprattutto per gli anziani"

Mancato rispetto dei tempi per le visite mediche, disservizi per prenotazioni e ricoveri, dimissioni protette, pagamento ticket, esenzioni, difficoltà nella prenotazione online o nell’uso dello Spid, per i cittadini più fragili un punto di riferimento in più. È aperto da ieri pomeriggio in via IV Novembre 5 nuovo il Punto salute firmato Cisl e Pensionati Cisl. È il dodicesimo sull’area milanese, "vogliamo creare una rete a supporto dei cittadini". Al pomeriggio inaugurale erano presenti il segretario generale di Fnp Cisl Milano Metropoli Luigi Maffezzoli, Sabria Sharif per la segreteria milanese, la responsabile del nuovo servizio Filomena Di Legge e tutti gli operatori degli uffici.

"Non è il primo Punto salute che apriamo su questo territorio - così Maffezzoli - e altri ne arriveranno. L’obiettivo, in un periodo quanto mai complesso, è dare un servizio, soprattutto ai nostri iscritti, ma in generale. Le tematiche che spesso mettono in difficoltà i cittadini più anziani sono molte: i tempi delle ricette, spesso non rispettati, l’erogazione di servizi dovuti; il semplice accesso ai portali, ostacolo insormontabile per molti. Noi prenderemo in carico, e dove necessario faremo da tramite con gli enti e gli uffici responsabili. E le risposte arrivano". Il nuovo sportello sarà aperto ogni martedì, dalle 14.30 alle 16.30. "Ora bisogna farlo conoscere". Uno sportello salute è operativo da tempo a Melzo. I prossimi in lista saranno a Paullo, Melegnano e Pioltello. L’Asst Melegnano Martesana un contesto con una difficoltà aggiuntiva: i collegamenti. "Il bacino è molto vasto, i collegamenti scarsi soprattutto in senso nord sud. Questo produce un effetto negativo doppio. L’utente della zona nord che deve raggiungere l’ospedale di Vizzolo ha obiettive difficoltà e si dirotta altrove. Ma in questo modo l’azienda perde utenza. Un dato che risulta peraltro dai report. E che può produrre un calo di investimenti e prospettive". M.A.