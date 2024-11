Un posticipo da brividi. Vanoli-Olimpia per la svolta

Inedito posticipo al lunedì per il derby lombardo tra Cremona e Milano, programmato per consentire all’Olimpia di avere un giorno in più per recuperare dalle fatiche del doppio turno di Eurolega, passato in trasferta tra Berlino e Belgrado senza neanche tornare a Milano. Così il PalaRadi, questa sera alle 20, sarà teatro della chiusura dell’ottavo turno di campionato con i biancorossi che vogliono mantenere le zone alte della classifica e la Vanoli che invece vuole sfuggire dalle grinfie della zona retrocessione, con un solo successo ottenuto in sette partite. Continuano i rientri in casa Armani visto che la sfida di quest’oggi sarà l’occasione per rivedere sul parquet Shavon Shields, un primo test in vista del rientro definitivo contro il Maccabi giovedì nella delicatissima sfida di Eurolega. Shields si è fatto male all’inguine nel match con Napoli del 26 ottobre, ora dovrà reinserirsi nei meccanismi di gioco un passo alla volta. Anche grazie al suo rientro, turnover in vista per coach Messina che dei 9 stranieri (in attesa che arrivi anche Gillespie) a disposizione dovrà sceglierne 6. In realtà ne starà fuori uno solo (probabilmente Causeur), perchè oltre a quello di Nebo si aggiunge l’infortunio di Bolmaro che ha avuto un problema fisico nel finale della partita di Belgrado. Il probabile rientro di Tonut, invece, porterà anche il turnover tra i 7 italiani visto che ora i milanesi possono contare pure su Mannion.

Con l’arrivo di Payton Willis (esordio col botto con i 24 punti con Brescia) la Vanoli potrebbe usare Booth e lasciare a riposo Lacey. "Dovremo cercare di fare una grande partita di squadra - dice coach Cavina - sono certo che questo avverrà e sono certo anche dell’energia con cui i ragazzi hanno preparato la partita. È chiaro che la nuova chimica ha dato i suoi frutti nell’immediato dal punto di vista offensivo contro Brescia".