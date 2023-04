Un Ponte fra Lombardia e America Latina "Business da esplorare"

Scoprire le opportunità di business e le occasioni di crescita professionale e ricevere una consulenza gratuita di orientamento in ambito fiscale, finanziario, previdenziale per professionisti che vogliono esplorare e le opportunità offerte dal continente sudamericano. Questi gli obiettivi di “World Wide Manager”, che propone un ciclo di incontri realizzato da Manageritalia Lombardia con il Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia per creare sinergie e connessioni tra l’Italia e i paesi latinoamericani. A dare avvio al primo dei confronti, a Palazzo Turati, è stato il Cile. A confrontarsi e a illustrare a manager e imprenditori le opportunità offerte da questa economia emergente Ennio Vivaldi, ambasciatore del Cile, Christian Von Loebenstein, console generale del Cile a Milano, il vicepresidente di Manageritalia Roberto Beccari, Paolo Scarpa, presidente Manageritalia Lombardia, e il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo.