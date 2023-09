"Un piano di mobilità sostenibile a Gorgonzola per tutti"

Nuove strutture ricettive per “sostenere“ il lancio turistico della cittadina, una inedita “Carta del potenziale archeologico“ per valorizzare i tesori custoditi dal sottosuolo, un piano urbano del traffico pronto a cambiare acronimo e a diventare “Pums“, Piano urbano della mobilità sostenibile: "Dovrà contemperare la tutela della mobilità di veicoli, pedoni, ciclisti e rispettare l’ambiente". In aula le linee programmatiche di mandato e fra queste le indicazioni, già su carta, per il nuovo Pgt, il primo del mandato di Ilaria Scaccabarozzi, presto in stesura. Un argomento vasto, presentato a più voci. Fra le altre quelle dei neoassessori Alberto Villa e Nadia Ornago, referenti per urbanistica e lavori pubbliche. Il piano della mobilità: "Desideriamo un cambio di passo – dice Ornago –, quello che era un semplice ‘piano urbano del traffico’ deve diventare uno strumento più complesso, che abbia la sostenibilità come base e garantisca la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Anche il lavoro che, sempre in seno al Pgt, stiamo facendo per ripensare piazze e zone specifiche della città punta a questo". L’archeologia è un ‘pallino’ del neoassessore all’urbanistica Villa, geologo. "Scavi recenti hanno testimoniato che il sottosuolo di Gorgonzola più riservare interessanti ritrovamenti. È già accaduto in occasione degli scavi compiuti sul sagrato della chiesa dei Santi Protaso e Gervaso. La carta archeologica è già allegata a molti progetti, noi contiamo di inserirla, per la prima volta, nel Pgt". Il Pgt sancirà l’impegno al consumo di suolo zero, quello alla rigenerazione e al ‘consolidamento’ di quanto già esiste. In prospettiva si sogna una Gorgonzola più turistica: fra le ipotesi, quella di promuovere la nascita di nuove strutture ricettive. Non solo urbanistica nelle linee programmatiche, illustrate, ciascuno per la propria delega, anche dagli assessori Nicola Basile, Cristina Gioia e Gianluca Villa. Delicati soprattutto i temi toccati da Basile: "I prossimi anni richiederanno energie assolute in tema sociale: la povertà è in aumento, e anche sul fronte sanità e salute arrivano segnali preoccupanti". Monica Autunno