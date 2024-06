Un murale per “Enza“: "Promessa mantenuta. Ma ci manca tanto"

I ragazzi di Area 51 lo avevano detto il giorno del funerale e hanno mantenuto la promessa: Enza vivrà per sempre con loro grazie a un murale in suo ricordo. Vincenza Magro – per i ragazzi “fuori“ di Rozzano “Enza“ – era un’assistente sociale sempre col sorriso scomparsa prematuramente il 16 marzo scorso. Una donna che però sapeva fare rispettare le regole a tutti. E per questo era amata e ha lasciato un vuoto che i ragazzi di Rozzano hanno voluto colmare realizzando il murale e dedicandole l’Area 51, il loro “spazio di sopravvivenza“. Nonostante non vivesse a Rozzano, amava tanto questa città che i suoi familiari hanno voluto che il funerale si svolgesse qui, vicino ai ragazzi, al suo staff e a quel Sert che per lei era un luogo di resurrezione. E quel giorno al funerale c’era davvero tutta la sua Rozzano. Per molti dei ragazzi di Area 51, Enza era un punto di riferimento del Sert e aveva seguito centinaia di loro accompagnandoli verso un percorso di cambiamento. "Ci manca tanto. Troppo. ha lasciato un vuoto in molti di noi. Era sempre pronta a capire, a non giudicare ma ad aiutare – racconta Gennaro Speria portavoce di Area 51 –. Con questo murale “la Magro“ sarà sempre vicina a noi anche se non c’è più". Mas.Sag.