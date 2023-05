Un giallo sul Celeste "Alle europee con FdI"

L’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che sta scontando una condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel caso Maugeri-San Raffaele, mediterebbe di tornare in politica candidandosi alle europee del 2024 con Fratelli d’Italia: lo scrive Repubblica, sostenendo che l’operazione abbia la regìa di Ignazio La Russa. L’entourage del presidente del Senato ha smentito al quotidiano che La Russa si stia occupando di candidature alle europee, Formigoni di averne parlato con lui. Secondo Repubblica, che ha ipotizzato pure un "piano B" di candidatura con Forza Italia, l’ex governatore 76 enne, che aveva iniziato a scontare lacondanna nel 2019, era passato ai domiciliari dopo 5 mesi e nel 2021 aveva ottenuto l’affidamento ai servizi sociali, punterebbe ad anticipare il fine pena, previsto a marzo 2024, grazie agli sconti per buona condotta.