Un furgone attrezzato per accompagnate chi ha bisogno di cure

Un nuovo mezzo per l’associazione Civitas So.Le. che si occupa di disabilità e fragilità. Lo ha consegnato l’amministrazione, insieme a un contributo economico, ai volontari: si tratta di un Fiat Doblò adeguato al trasporto di tre passeggeri oltre all’autista, attrezzato con un elevatore utile per persone con disabilità e carrozzine. Grazie al mezzo messo a disposizione dal Comune in comodato gratuito, l’associazione potrà continuare ad accompagnare i cittadini cesanesi verso ospedali e centri medici per servizi e terapie. Ma farà anche di più: grazie a una convenzione stipulata con l’ente sono previste anche altre azioni di contrasto alla solitudine e all’isolamento, come il servizio di ascolto tramite contatti telefonici periodici, visite e compagnia al domicilio, ritiro delle ricette dal medico curante, consegna di spesa e medicinali.