Un coltello in tasca. Denunciato 16enne

Era a bordo di un monopattino senza il casco e in tasca aveva un coltello con una lama di 19 centimetri. Il 16enne, italiano, è stato fermato e denunciato dalla polizia locale del Comando unico di Nerviano-Pogliano Milanese. Gli agenti, nell’ambito di controlli stradali, hanno fermato quattro ragazzini a bordo di due monopattini: tutti erano senza casco e quindi gli agenti hanno provveduto a fare le multe per violazione del codice stradale.

Uno di loro era particolarmente nervoso durante i controlli e continuava ad infilare la mano in tasca. Insospettiti gli agenti gli hanno chiesto di vuotare le tasche e al suo interno aveva un coltello a scatto. Considerata un’arma a tutti gli effetti, non può essere portata fuori dalla propria abitazione: gli agenti hanno convocato i genitori e denunciato il 16enne che avrebbe detto di aver acquistato il coltello per difendersi in strada. Ro.Ramp.