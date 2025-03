Un club raffinato. Tra cultura e cocktail

Entrare nel The Wilde Social Club è un po’ come varcare la soglia di un altro tempo, sospeso tra l’eleganza retrò degli anni 30 e l’energia culturale della Milano contemporanea. Questo esclusivo club, recentemente inaugurato nella storica Villa del Platano, si propone come uno spazio ibrido in cui si fondono cultura, arte, socialità e intrattenimento.

Fondato da Gary Landesberg con la direzione creativa del visionario Alasdhair Willis, The Wilde prende ispirazione dalla sofisticata atmosfera dei club inglesi, aggiornandola con un gusto cosmopolita tutto milanese. Il risultato è un luogo raffinato ed esclusivo, un social club riservato ai membri, ma orientato verso la condivisione e la valorizzazione delle arti e della cultura. Il programma culturale è infatti il cuore pulsante del club, articolato in un ricco calendario di eventi che spaziano dalla letteratura alla musica, dall’arte contemporanea al teatro.

Ogni settimana propone presentazioni di libri con la presenza degli autori, reading letterari, dibattiti e incontri di approfondimento sui temi più attuali, grazie anche alla collaborazione con editori e intellettuali di spicco. Particolare attenzione è dedicata alle performance musicali, con serate dedicate al jazz, al blues e alla musica classica, dove artisti affermati e giovani talenti emergenti trovano spazio per esibirsi in un contesto unico e intimo. Le arti visive occupano un posto speciale nel programma di The Wilde, che periodicamente organizza mostre temporanee curate da esperti del settore e incontri con artisti contemporanei.

La scelta della Villa del Platano non è casuale: immersa nel verde, con la sua architettura elegante e i raffinati interni d’epoca, diventa lo scenario ideale per incontri informali, serate culturali o per gustare cocktail in un’atmosfera che invita alla conversazione. Il club è dunque molto più di un semplice luogo di ritrovo: è un laboratorio culturale vivo e dinamico, capace di offrire ai suoi membri opportunità uniche, in un ambiente curato nei minimi dettagli, dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio all’arte dell’incontro e alla condivisione delle passioni.