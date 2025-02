Olimpiadi, Meloni scende in pista. Incontra Bach e fa il punto sui lavori. E Milano diventa “a Cinque Cerchi“

Stamattina, a un anno esatto dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Giorgia Meloni non sarà a Milano, all’appuntamento istituzionale in programma alle 9 al Teatro Strehler, resterà a Roma. Ma la premier è scesa in pista per i Giochi invernali già ieri, nella Capitale, incontrando il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach e presiedendo un vertice a Palazzo Chigi proprio sull’avanzamento delle opere e sull’organizzazione in vista dell’evento a Cinque Cerchi. Alla riunione hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, quello per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e l’amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Andrea Varnier.

Bach, intanto, ieri pomeriggio è sbarcato a Milano, dove in serata ha posato, in piazzetta Reale, all’ombra della Madonnina, davanti al “Countdown Clock“ targato Omega, cronometrista ufficiale dei Giochi olimpici dal 1932, per inaugurare ufficialmente il conto alla rovescia che si concluderà il 6 febbraio 2026, quando allo stadio di San Siro si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’evento a Cinque Cerchi. Al fianco del numero uno del Cio ("riusciamo già a sentire che l’attesa cresce") c’era il presidente della Fondazione Milano-Cortina e del Coni Giovanni Malagò. Non solo. Questa mattina Bach sarà il protagonista dell’incontro del Teatro Strehler “One Year to Go“. Il cronoprogramma dei lavori non registra ritardi irrecuperabili. Per quanto riguarda le infrastrutture milanesi, il Villaggio olimpico nell’ex Scalo Romana è quasi finito mentre per l’Arena Santa Giulia, che ospiterà l’hockey su ghiaccio maschile, i lavori proseguono a tappe forzate per evitare ritardi. Fondazione Fiera, intanto, fa sapere che i lavori nei padiglioni 13 e 15 della Fiera di Rho, spazi che ospiteranno le gare di pattinaggio di velocità, si concluderanno il prossimo 31 luglio e sono nei tempi fissati anche le opere nei padiglioni 22 e 24, dove nascerà un’arena da 5 mila posti per l’hockey su ghiaccio femminile. Nel Centro congressi MiCo nella ex Fiera, a Milano, vanno avanti i lavori per il Media Center Olimpico.

Il presidente della Regione Attilio Fontana non ha dubbi: "Realizzeremo un grande evento che darà la possibilità di mostrare al mondo intero le bellezze della nostra regione e di confermare le capacità organizzative di una Lombardia sempre più protagonista nel panorama internazionale".

Dalla Lombardia a Milano. I luoghi olimpici nel capoluogo lombardo iniziano a delinearsi. Martedì la Giunta comunale ha approvato una delibera sulle linee di indirizzo per gli eventi e le iniziative previsti in città da qui al 2026. Ci sarà Olympic Boulevard che andrà dalla Stazione Centrale al Parco Sempione, saranno previsti sei punti vendita del materiale a Cinque Cerchi in piazza San Babila, via Beltrami, piazza Duca d’Aosta, piazza XXV Aprile, piazza XXIV Maggio e Piazza Duomo. Nell’area all’ombra della Madonnina, inoltre, ci sarà la piazza delle medaglie: gli atleti saranno premiati con l’oro, l’argento e il bronzo.