Ufficio digitale. Ecco i corsi

Aggiornare le proprie competenze digitali per lavorare in ufficio. Sono in partenza a fine gennaio due nuovi corsi gratuiti proposti da Afol Metropolitana e finanziati nell’ambito del programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Il primo percorso, di 48 ore, si chiama Modern workplace con Office 365 e approfondisce l’uso degli applicativi word, excel e powerpoint. Il corso, che si tiene al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini24 a Milano, si rivolge a chi vuole approfondire l’uso dei programmi del pacchetto Office per creare documenti con strutture complesse, utilizzare funzioni di calcolo avanzate per semplificare la gestione di dati e utilizzare efficacemente le piattaforme in cloud per condividere documenti e informazioni. Spazio anche all’approfondimento su protezione dati ed e-privacy, necessario per gestire una connessione di rete sicura e per trattare in modo adeguato i dati. Il secondo corso, di 60 ore, offre un approfondimento sugli strumenti informatici per il lavoro e si svolge nella sede Afolmet di San Donato Milanese in via Parri 12. Si parte con le lezioni sulle componenti hardware e software del pc per arrivare a quelle sul pacchetto Microsoft Office, il sistema operativo Windows, internet e outlook, la sicurezza dei dati nel mondo ICT e le tecniche di collaborazione online. Il corso si completa con una panoramica architettura e funzionamento di un web server e di un mail server. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del corso e superato la prova finale, sarà rilasciato l’attestato. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego di competenza su afolmet.it.