Tutti al lavoro a Cassina de Pecchi: "Ma la palestra va ristrutturata"

Le ultime piogge allagano e danneggiano la tensostruttura della ginnastica artistica, allenatrici e genitori al lavoro per il ripristino. I corsi riprenderanno nei prossimi giorni. E le immagini dei genitori al lavoro fanno il giro della città, "un plauso a tutti loro". Ora si attendono i lavori sulla struttura, "avrebbero dovuto essere fatti entro l’inverno, così non è stato". In merito, è al via una raccolta di firme, che sarà consegnata all’amministrazione comunale. In una lettera aperta così le dirigenti della società Ginnastica artistica Cassina. "L’altra sera, a causa del forte temporale, purtroppo la nostra palestra ha riscontrato numerosi danni: la tensostruttura, ormai parecchio usurata, si è allagata. L’acqua è entrata non solo dai numerosi squarci nel tendone, mai riparati negli anni, e dalle giunture nel soffitto, ma anche da sotto, dal pavimento e dai muri in cemento della buca. Ci siamo ritrovati costretti a buttare tanti materassi e ‘cubotti’ in gommapiuma inzuppati dalla pioggia. E l’umidità generata dalla grande quantità di acqua ha contribuito a danneggiare gli attrezzi". Giornate di lavoro senza sosta, e ora le richieste. "Assistere a tutto questo è stato per noi un colpo al cuore. Investiamo tutto ciò che possiamo per garantire a tutte le nostre atlete una palestra di qualità con attrezzatura nuova e moderna. Purtroppo però la palestra è comunale e non possiamo intervenire sulla struttura. Al saggio di fine anno del 2022 furono annunciati da parte del Comune i lavori di ristrutturazione. A giugno 2023, ancora è stato promesso che i lavori sarebbero stati svolti entro l’inverno. Ma nessuna di queste promesse è stata mantenuta". Un plauso ai genitori. "Tantissimi papà e tantissime mamme sono accorsi già la sera del temporale in nostro aiuto e non ci hanno mai lasciate sole". Monica Autunno