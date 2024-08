Turisti derubati al bancone del bar. Presi ladri di carte di credito e borse

Andavano a caccia di prede da derubare nei bar tra le zone della stazione Centrale e di Porta Nuova. Ma i malviventi non si sono accorti che a poca distanza c’erano poliziotti che li osservavano, senza perdersi nessuna mossa. E per i due, un cubano di 56 anni e un peruviano di 23, che si sono impossessati prima di carte di credito e poi di una borsa, sono scattate le manette per tentato furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Sono le 10 di martedì 13 agosto quando gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile, impegnati a perlustrare le zone frequentate dai turisti, in particolare dove si concentrano hotel vicino a stazioni e aeroporti, notano due uomini in via Gustavo Fara, tra la Centrale e Repubblica. I due si guardano attorno e si scambiano cenni d’intesa. La polizia non li perde d’occhio e a un certo punto, all’angolo con via Cardano, vede il più grande dei due nascondersi dietro un’auto in sosta dove lascia cadere qualcosa per poi allontanarsi. Gli agenti si avvicinano e scoprono che l’uomo ha appena gettato a terra due carte di credito. Di chi sono? I poliziotti fanno una ricerca, scoprendo che appartenevano a una donna italiana di 76 anni alla quale era stato rubato in portafoglio un’ora prima, con dentro le carte di credito, mentre si trovava in un bar di via Melchiorre Gioia. La vittima si era accorta del furto ricevendo degli sms dalla sua banca, che la avvisava di “tentativi di utilizzo“ delle carte, che la donna ha immediatamente bloccato. Quindi i due non erano riusciti a usarle, gettandole via.

I malviventi non si arrendono ed entrano in un albergo di via Cardano, sempre monitorati dagli agenti. Raggiungono il bar interno dove il più giovane dei due si posiziona di fronte alla cassa così da distrarre la barista mentre il cinquantaseienne, alle spalle del complice, punta una coppia di turisti canadesi. In particolare si concentra sulla borsa, appoggiata su una sedia di fianco: aspetta il momento giusto, quando nessuno sta guardando nella sua direzione, e la afferra in una manciata di secondi. Poi la nasconde sotto la maglia ed esce di corsa, seguito dal complice. A quel punto i poliziotti escono allo scoperto e bloccano i due. La borsa viene restituita ai turisti, che nel frattempo si erano accorti di non averla più.