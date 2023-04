Turisti a Milano in crescita del 25%: "Conquistati da Duomo e CityLife"

Milano – Il sole di mezzogiorno illumina piazza Duomo che pare un piccolo concentrato di mondo con migliaia di turisti che hanno scelto Milano per trascorrere i giorni di Pasqua.

Famiglie stregate dai piccioni, coppie che si scattano selfie baciandosi ai piedi della madonnina, gruppi di amici che ammirano la cattedrale pensando già alla prossima meta da raggiungere dopo essersi fermati a mangiare sotto la Galleria. Il Covid? Sembra lontanissimo. Anche se qualche mascherina ancora in giro si vede, soprattutto sui mezzi pubblici. Ma il sole che arriva inatteso durante giornate primaverili con temperature vicine all’autunno esalta il clima di festa e la voglia di spensieratezza. Di lasciarsi alle spalle gli anni bui.

"Da venerdì la situazione è “esplosa“, in senso buono – dice Pier Antonio Galli, portavoce dell’Associazione Salotto di Milano –: il centro è pieno di turisti in arrivo da Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania, Grecia. Gli europei in testa, accanto agli asiatici di Taiwan e Hong Kong. Assente il turismo arabo perché è periodo di Ramadan, così come quello russo e ucraino per altri motivi. Le mascherine sono indossate soprattutto dagli asiatici". Prenotazioni a gonfie vele "per domani (oggi per chi legge, ndr), sia a pranzo e sia a cena, e per il pranzo di Pasquetta".

Epam (pubblici esercizi) stima l’apertura del 60% dei locali nel giorno di Pasqua. Prima spinta positiva, come sottolineava già nei giorni scorsi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, di un aprile fortemente attrattivo per Milano con la Festa della Liberazione, il Salone del Mobile e l’Art Week. Prevista una crescita del 25% rispetto allo scorso anno (28% in più di visitatori esteri e +22% di italiani). Cresce anche la spesa turistica media degli stranieri, calcolata su un periodo di 4,3 giorni: +10% rispetto al 2022 (da 629 a 691 euro). E complessivamente, riguardo al weekend di Pasqua, la quota di consumi a Milano salirà del 31% rispetto al 2022. "Il settore turistico – rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – sta dunque tornando ai livelli pre-Covid e si conferma uno dei traini principali dell’economia della Grande Milano". Per appartamenti, residence, case vacanze gestite da operatori professionali le richieste a Milano dal 7 all’11 aprile sono in aumento rispetto al 2022, con il +17% per il giorno di Pasqua secondo quanto emerge dall’analisi di Rescasa Lombardia. E nei giorni prima di Pasqua era già stato prenotato il 50% delle camere d’hotel, secondo quanto riscontrato da Federalberghi Milano, in linea con il 2022.

Il luogo favorito dai turisti incontrati tra il centro storico e la stazione Centrale? Il Duomo. Poi il Castello Sforzesco. Ma anche i grattacieli di CityLife. "Noi abbiamo fatto una visita anche al museo del Risorgimento e al cimitero Monumentale: un meraviglioso museo all’aperto", commenta Kai Wang, in arrivo da Vienna insieme al marito e al figlio. Marina Porto, brasiliana residente a Madrid, desidera "partecipare alla messa di Pasqua in Duomo – fa sapere –. Ci andrò, sarà una grande emozione". Trascorrerà due giorni in città insieme alla mamma, al marito e ai loro due bambini. Vacanza di coppia invece per Charise Ocheltree e il marito, a Milano dagli Usa. "Una città straordinaria. Ora però vogliamo vedere il mare: andremo alle Cinque Terre". Stessa futura meta per India e Dane Hawes, dall’Australia: "Siamo stati a Milano per la prima volta e ne siamo rimasti affascinati. La cattedrale (il Duomo, ndr) è straordinaria. Ma a conquistarci è stato soprattutto il cibo", pizza alla marinara per lui e gnocchi per lei. "Ritorneremo sicuramente".