Turismo, a Milano sei mesi da record. A maggio mai così tanti visitatori in città

Milano – Numeri da record. Neanche nel 2019, l’anno pre-Covid, i dati sui turisti a Milano avevano raggiunto picchi del genere. Basti pensare che i visitatori giunti a maggio sia in città (790.281, +22% sul 2019) sia nell’area urbana (1.096.475, +15%) non erano mai stati raggiunti nella storia del capoluogo lombardo. Ma, più in generale, è stato tutto il primo semestre del 2023 a mostrare una metropoli in pieno spolvero in fatto di turisti.

Da gennaio a giugno sono stati registrati 4.060.981 arrivi in città e oltre 5,5 milioni nell’area urbana. Maggio a parte, anche a giugno il trend è stato positivo e il numero di arrivi ha chiuso con 752.695 ospiti in città (+18% sul 2019) e 1.034.638 nell’area urbana (+11%). I più affezionati alla città della Madonnina, quando si parla di turisti stranieri, sono gli statunitensi, gli europei e, in netta risalita dopo gli anni neri dell’emergenza Covid, i cinesi.

Il Comune, intanto, esulta. Il sindaco Giuseppe Sala utilizza una “story’’ sul suo profilo Instagram per segnalare che "aprile, maggio e giugno da record: 3.155.000" visitatori in città. L’assessora al Turismo Martina Riva sottolinea: "Siamo molto soddisfatti di leggere questi dati: il superamento ogni mese dei livelli pre-Covid, con lo storico picco di arrivi a maggio, mese con il più alto numero di turisti mai raggiunto prima, dimostra che Milano non ha perso di interesse nel periodo pandemico. Il trend positivo avviato lo scorso anno sta proseguendo con slancio e incoraggia il settore, anche in vista dell’estate appena iniziata. Se il 2022 è stato l’anno della ripresa del turismo nel capoluogo lombardo, il 2023 sta dimostrando di saper tenere il passo e migliorare le performance 2019, puntando a diventare il nuovo benchmark".

In una nota di Palazzo Marino si legge anche che "le campagne di comunicazione promosse in Italia e all’estero con il brand YesMilano (progetto di Milano&Partners, l’agenzia di promozione della città di Milano, sostenuta dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi), e gli eventi che la città ha ospitato fino ad oggi hanno contribuito a ottenere l’ottimo riscontro". E qualche turista in più potrebbe essere attirato anche dai tre prossimi eventi sportivi in programma: la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica (21-23 luglio), i Mondiali di Scherma (22-30 luglio) e gli Europei di Sport Equestri (29 agosto-3 settembre).