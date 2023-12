Milano capitale europea del turismo: a Capodanno prima scelta per tedeschi, inglesi e portoghesi

Milano veste l’abito delle grandi occasioni per chiudere un anno record all’insegna del turismo. Il capoluogo lombardo infatti si prepara all’arrivo di fiumi di turisti per le vacanze di Natale e per Capodanno: per questo periodo, secondo il motore di ricerca di voli Jetcost.It, Milano è risultata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e portoghesi e la seconda da francesi, spagnoli e olandesi.

Il grande risultato della città amministrata da Beppe Sala è frutto anche del fascino che il nostro Paese ha agli occhi degli stranieri: molti europei che desiderano trascorrere il capodanno e l`inizio del 2024 lontano da casa, lo faranno in Italia, grazie anche al clima non troppo rigido, all'offerta culturale delle città tra musei, mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi, tanto da farci diventare il secondo paese più ricercato su jetcost dietro solo alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Oltre a Milano, anche Roma registrerà un buon afflusso di turisti: la Capitale viene scelta dai viaggiatori francesi, spagnoli e olandesi e la seconda da tedeschi, britannici e portoghesi. Napoli, altra città monumentale e ricca di storia, si colloca come la terza destinazione più richiesta dai viaggiatori tedeschi e olandesi, la quarta per i britannici e i francesi, la quinta per gli spagnoli e la sesta per i portoghesi. Molto apprezzata un'altra destinazione dove il tempo sarà quasi di sicuro buono per fine anno, la Sicilia, e in particolare Catania, che è la quarta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e l'ottava per gli olandesi; Palermo è la quinta scelta per i tedeschi, la sesta per i francesi e la settima per gli olandesi. Un'altra isola molto richiesta, dove si può godere il sole anche in inverno è la Sardegna, con Cagliari nona città più richiesta dai viaggiatori francesi e olandesi.

Jetcost.It analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati presi in considerazione sono relativi alle ricerche di voli dal 26 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024.