Sono ben 9 i nuovi casi di positività al Covid rilevati a Turbigo. Quello che preoccupa è l’età dei positivi al virus che sugli 11 totali che sono stati finora trovati in paese, sono 8, nella fascia di età che varia dai 10 ai 30 anni. "Rispetto alla scorsa settimana i numeri sono cambiati - ha spiegato il sindaco Christian Garavaglia -. Si è verificato un caso di guarigione e di questo siamo molto contenti, però dobbiamo fronteggiare ben 9 nuovi casi di positività, sono 11 ora in totale nel paese. Purtroppo mi sembra di ritornare ai numeri che abbiamo vissuto durante i mesi del lockdown. Ben 8 degli 11 casi che abbiamo in paese rientrano nella fascia d’età scolare ma nessuno di loro frequenta le nostre scuole; la situazione non è assolutamente da sottovalutare. La casa di riposo ha sospeso le visite fino al 15 novembre. I numeri aumentano e chiedo ai miei cittadini di collaborare tutti per fronteggiare questa situazione. Ho ritenuto doveroso convocare un incontro immediato per fare il punto della situazione".

