I tunnel ferroviari tra viale Monza e via Padova? “Diventano boulevard”. Domenica l’inaugurazione del nuovo skatepark

Milano – I tunnel ferroviari che si trovano tra viale Monza e via Padova diventano una sorta di “boulevard” in cui passeggiare a piedi o in bici. La presentazione di 'Tunnel boulevard' avverrà domenica 1 dicembre quando in via Pontano sarà aperto il nuovo skatapark a rampa unica, proprio all'interno del tunnel. Il progetto è stato ideato da T12Lab, capofila di associazioni del Municipio 2, che ha firmato un patto di collaborazione con il Comune di Milano e si è aggiudicata il bando che LifeGate e IGT hanno promosso per supportare gli enti del terzo settore impegnati nella creazione di progetti di spazio pubblico.

"Il progetto Tunnel Boulevard - dice Elisabetta Bianchessi, presidente dell'Associazione T12 Lab e architetto - nasce nel 2019 con l'idea di trasformare un luogo degradato in uno spazio pubblico libero e condiviso da tutta la cittadinanza, attraverso lo strumento del Patto di Collaborazione con il Comune di Milano. Questa è stata la vera sfida del progetto. La collaborazione con Igt e LifeGate è stata per noi una grande opportunità, perché ci ha permesso di lavorare con le comunità giovanili realizzando diversi punti di skatepark lungo la Via Pontano ed in particolare un impianto tipo half-pipe, da utilizzare per azioni sportive dilettantistiche e ludiche, per eventi rap, di hip hop, dando la possibilità ai più giovani di avere uno spazio di rappresentanza.

Il nostro obiettivo rimane sempre quello di fare in modo che i tunnel ferroviari diventino luoghi di teatro generativo, di socialità inclusiva, di libertà espressiva, capaci di accogliere eventi culturali, azioni performative, spettacoli teatrali aperti e pubblici, soprattutto per dare voce alle comunità che non hanno spazi di espressione, le più fragili, quelle maggiormente emarginate. Per questo continueremo a programmare una serie di iniziative pubbliche, che animeranno la Tunnel Boulevard". ''Siamo felici di aver contribuito a questo grande progetto di riqualificazione - sottolinea Enrica Ronchini, responsabile relazioni Esterne e Comunicazione di Igt - in collaborazione con le istituzioni e le associazioni di quartiere".