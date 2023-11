Tumori, nasce la Stanza delle famiglie

Nasce un nuovo servizio gratuito dedicato alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie, per sostenerle quando una diagnosi di tumore "entra in casa". L’associazione di volontariato Go5-per mano con le donne ha aperto uno sportello di ascolto e aiuto nei locali in corso Garibaldi del Centro comunale polivalente del Municipio1. Nella “Stanza delle famiglie“ una psicologa offre suggerimenti su come orientarsi e su come affrontare la situazione, quando lo "tsunami" del cancro irrompe nell’esistenza destabilizzando l’equilibrio quotidiano.

Un evento traumatico non solo per chi si ammala ma per chi gli sta vicino, mettendo a dura prova le relazioni affettive. "Durante una malattia grave - spiega Alberto Scanni, presidente emerito del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri e componente del consiglio direttivo di Go5 - i familiari spesso si sentono soli, impreparati e hanno bisogno di essere consolati e supportati psicologicamente nella quotidianità". Per gli incontri, che per ora si terranno ogni mercoledì dalle 15 alle 18 ma che tra qualche mese raddoppieranno con un secondo giorno alla settimana, è necessario prendere appuntamento scrivendo a: sportellofamiglia@go5conledonne.it