Tubatura rotta. L’elementare rimane chiusa

Cede una tubatura, scuola elementare chiusa a Masate. Scelta obbligata per l’amministrazione che nonostante un intervento in emergenza nel finesettimana, è stata costretta a prendere la decisione "perché il riscaldamento non funziona".

La sindaca Pamela Tumiati si è scusata con le famiglie. "Ci dispiace per il disagio, stiamo lavorando perché si torni al normale funzionamento delle attività didattica e della scuola di danza". Il guasto emerso durante una verifica su alcune perdite è stato risolto, "ma l’acqua non resta nel circuito e i caloriferi sono freddi". Una sistemazione complicata con epicentro alle medie che confinano con la primaria e scavo nella palestrina: "le tubature sono molto profonde e segnate dal tempo".

Il rischio è che per mettere a posto quelle rotte, si danneggino quelle sane, più in superficie. E i tecnici per evitare altri problemi, hanno deciso di mettere a punto un by-pass grazie al quale tenere al caldo anche le elementari. Un’operazione più lunga "per la difficoltà a reperire i materiali necessari".

La previsione è che lo stop alle lezioni duri alcuni giorni. Per i bambini, una vacanza inaspettata. Per mamme e papà alle prese con la quotidiana corsa per conciliare casa e lavoro un grosso problema. "Ne sono conscia – ribadisce Tumiati – saremo presto in grado d’essere precisi sui tempi di ripristino". La sospensione delle lezioni è stata messa nero su bianco in un’ordinanza. Tutti ne aspettano un’altra per il ritorno fra i banchi. Bar.Cal.