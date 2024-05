“Truffa dello specchietto“. Denunciati 16enne e 24enne

È ormai un classico ma a quanto pare non passa mai di moda: la truffa dello specchietto. Due giovani in “trasferta“ dal Milanese nell’Oltrepò Pavese l’avrebbero tentata ai danni di una persona di 52 anni, ma sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri. La tentata truffa sarebbe avvenuta venerdì mattina sulla strada provinciale 10 che collega Stradella con Piacenza. Secondo quanto ha denunciato M.M. 52enne di Torino, che stava viaggiando sull’importante arteria, una volta arrivato nel territorio comunale di Bosnasco sarebbe stato avvicinato dai due ragazzi a bordo d una Jeep compass. Semplice il meccanismo della "truffa dello specchietto": il truffatore cerca di convincere la vittima inconsapevole a farsi consegnare una certa quantità di denaro per riparare lo specchietto retrovisore della propria auto che, secondo quanto afferma, sarebbe stato danneggiato dalla guida incauta dell’altro automobilista. M.M. però non ci è cascato, anzi ha subito messo in fuga i due ragazzi che sono stati poi fermati dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Stradella, intervenuti dopo la richiesta pervenuta al 112.

Nei guai sono finiti D.L.A., 16enne italiano, residente a San Giuliano Milanese, pregiudicato e A.B.L., 24enne italiano, residente a Milano, pure lui già noto alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di tentata truffa.

