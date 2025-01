Trovati documenti nella discarica abusiva, scoperti gli eco vandali

Sono residenti nel Comune di Corsico i responsabili dell’abbandono di rifiuti in via Diaz. Gli incivili hanno scaricato sacchi e cartoni a bordo strada, incuranti del danno ambientale causato. Gli agenti e gli ufficiali della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo e controllato il materiale abbandonato. Attraverso gli accertamenti sui rifiuti, con documenti lasciati nei sacchi, è stato possibile individuare i due responsabili. L’identità del terzo è in fase di accertamento, attraverso documenti fiscali. Gli incivili sono stati sanzionati, così come un uomo, anche lui di Corsico, beccato mentre abbandonava in strada un carrello della spesa. "L’immediato intervento della polizia locale - commenta l’assessore Stefano Salcuni - ha consentito di individuare i responsabili. Non sempre si riesce a identificare gli incivili, ma continuiamo a investire sulla prevenzione, con le telecamere posizionate nei punti sensibili e con gli occhi elettronici mobili, e sulla repressione dei reati".