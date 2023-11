Troppo pericolosa: via Marzabotto diventa a senso unico

Disagi e difficoltà nella circolazione erano segnalazioni quotidiane da parte dei cittadini per via Marzabotto, soprattutto in occasione degli eventi religiosi celebrati in chiesa. Per questo, l’Amministrazione ha deciso di cambiare la viabilità e rendere la strada a senso unico (prima era per metà in un senso e per metà nel senso opposto), dalla farmacia comunale all’incrocio con via Indipendenza. "Negli ultimi mesi molti cittadini si sono lamentati per mancanza di posteggi, difficoltà nella circolazione e situazioni di pericolo – spiega il sindaco Rino Pruiti –. Per questo riteniamo opportuno sperimentare un nuovo assetto viabilistico. Inoltre, per la sicurezza e la tutela dei pedoni, in particolare anziani e bambini che frequentano il centro civico, il limite di velocità è stabilito a 30 kmh su tutta la strada". In più, saranno previsti stalli di sosta lungo il lato dei civici pari e sarà realizzato un dosso rallentatore tra l’intersezione con via XXV Aprile e via Indipendenza.

Francesca Grillo