Trezzo sull’Adda (Milano) – Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato dai vigili del fuoco nelle acque dell’Adda, all’altezza del comune di Trezzo sotto il ponte dell’A4.

La vittima aveva 76 anni. I vigili del fuoco, insieme ai soccorritori di Areu, si sono attivati in seguito alla segnalazione di una persona nelle acque del fiume. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 13.30 odierne, lunedì 24 giugno, in via Alzaia.