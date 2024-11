Treni e società tra due epoche. Mostra in Centrale

Per la prima decade di novembre, la Sala Reale della stazione Centrale, gestita dalla Fondazione FS Italiane, ospiterà la mostra fotografica dal titolo “Il vapore in Lombardia – Treni e viaggi tra due epoche”. Trentuno immagini in bianco e nero e a colori che narrano l’evoluzione dei costumi. Un racconto corale di memorie e mestieri in cui si alternano le foto storiche dell’archivio della Fondazione FS Italiane, gli scatti d’autore di Pepi Merisio e lo sguardo contemporaneo di Luca Merisio. Lo stile del reportage fotogiornalistico anni ‘50 si ritrova contemporaneamente nelle fotografie dell’Archivio della Fondazione FS e nel lavoro artistico di Pepi Merisio, che in quel periodo produce immagini dalla spiccata vena documentaristica, senza mai perdere l’approccio estetico ed empatico con l’oggetto ritratto. Si approda ai nostri giorni con le opere fotografiche di Luca Merisio, che allarga lo sguardo alle trasformazioni del territorio lombardo, seguendo il fil rouge del vapore, protagonista di questa mostra visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso gratis.