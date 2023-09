Tre medici di base in pensione un ambulatorio per i pazienti “orfani”

Un ambulatorio temporaneo in via Terenghi per cercare di dare una prima risposta ai pazienti, che in questi mesi sono rimasti senza medico di base. La struttura è già stata attivata e ieri è stata visitata in un sopralluogo dall’Amministrazione e dai vertici sanitari. L’Asst Nord Milano, infatti, in collaborazione con l’Ats Città Metropolitana di Milano, ha creato questo nuovo polo per trovare una soluzione alla mancata sostituzione di alcuni medici d medicina generale del territorio di Cinisello Balsamo, che hanno cessato servizio andando in pensione.

L’Asst Nord Milano ha quindi fornito lo spazio nella struttura di via Terenghi per l’allestimento di un ambulatorio medico temporaneo, così da garantire la continuità di cura agli assistiti del dottor Leonardo Marsiglia, a quelli che sono ancora agganciati al dottor Danilo Dall’Occo - che se ne è andato il primo agosto con una lettera polemica sullo stato di salute del sistema sanitario ai suoi mille pazienti - e alla dottoressa Renata Ciminaghi, punto di riferimento in città fin dal 1984. "Il problema della carenza di medici di base è un nodo nazionale, che ricade inevitabilmente sui diversi territori - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Stiamo lavorando in sinergia con l’Asst Nord Milano, che ha dimostrato una sensibilità rispetto ai bisogni degli assistiti e una capacità organizzativa. Grazie a questa collaborazione ha permesso la messa in campo di questo servizio". Che è e resterà temporaneo, in attesa dei sostituti dei tre medici andati in pensione. "Sostituti che auspichiamo che arrivino il prima possibile sul nostro territorio", ha confessato il primo cittadino. L’ambulatorio di via Terenghi è operativo il pomeriggio ed è disponibile esclusivamente per i pazienti dei tre medici che hanno finito il loro incarico (Marsiglia, Dall’Occo e Ciminaghi) e non hanno trovato un altro studio in cui potersi inserire perché saturi. Sempre nel polo di via Terenghi resta sempre attivo, con le stesse modalità e gli stessi criteri di sempre, il servizio di guardia medica per la continuità assistenziale. La.La.