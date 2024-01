Tre defibrillatori a polizia locale e Tute gialle

Gli agenti della polizia locale cormanese e i volontari della protezione civile sono pronti a soccorrere le persone colpite da un attacco cardiaco. Da poche ore, infatti, hanno a disposizione i tre defibrillatori semiautomatici (Dae) che il Comune di Cormano ha acquistato per garantire l’importante presidio di assistenza che questo apparecchio assicura, salvando la vita di quanti ne avranno bisogno in momenti di urgenza. A loro volta, i volontari delle tute gialle di via Beccaria, al quartiere di Brusuglio, e i vigili del Comando di via dei Giovi faranno la loro parte dopo che hanno sostenuto i corsi formativi. "Il lavoro della protezione civile e della polizia locale della città diventa ancora più importante e prezioso, con i defibrillatori donati dal Comune", conclude il sindaco Luigi Magistro.

Giuseppe Nava