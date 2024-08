Travolto da un automobilista pirata. Ventisettenne in condizioni critiche

Una coppia che scende dalla macchina alle due del mattino e un’auto bianca che sbuca dall’oscurità, travolge l’uomo e si dilegua nel buio. La vittima dell’investimento, un ventisettenne di origine peruviana residente a Pioltello, è in terapia intensiva a Niguarda in pericolo di vita: travolto in pieno dall’auto fantasma ha riportato fratture e un grave trauma cranico. La sua compagna, una connazionale 34enne, anche lei residente in città, è illesa ma sotto choc. Sentita dai carabinieri di Pioltello, ha raccontato ciò che ricorda. Sarà risentita nelle prossime ore. L’investimento si è verificato l’altra notte, in via Cilea, nel cuore del quartiere Satellite pioltellese. Ora è caccia all’auto investitrice e al misterioso conducente. I carabinieri indagano senza sosta, stretti nel più totale riserbo. Un’indagine complessa. E una ricostruzione di dinamica ancora con alcuni punti oscuri, affidata alle parole della donna, ancora sotto choc, e ai filmati di alcune telecamere di videosorveglianza posizionate in via Cilea, fra auto parcheggiate e palazzoni. Proprio una di queste avrebbe restituito l’immagine non chiara della vettura descritta dalla testimone. Nessun dettaglio. Tutto, come si diceva, è avvenuto poco dopo le due del mattino. È stata la 34enne a chiamare al telefono i soccorsi, giunti poco dopo: Croce verde, Croce bianca, automedica e carabinieri. A terra il compagno, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. Due le ambulanze verso l’ospedale: codice rosso per lui, ora in terapia intensiva neurologica, croce verde per lei, illesa ma in stato di choc.

La coppia, secondo quanto finora ricostruito in via ufficiosa, aveva parcheggiato l’auto poco lontano dall’abitazione della donna (i due non sarebbero conviventi) e stava scendendo quando sarebbe sopraggiunta l’auto bianca. Non è chiaro se il 27enne sia stato sorpreso di spalle o se l’auto investitrice gli si sia parata davanti. Violentissimo l’urto, che lo ha sbalzato da terra facendolo ricadere sull’asfalto. Poi l’auto si è allontanata a gran velocità. Oltre alla donna, al momento, nessun testimone. Nulla di più trapela sull’auto “ricercata speciale“ e sul conducente senza volto. L’indagine prosegue. Sul prosieguo pesano fattori chiave, fra cui la sopravvivenza del giovane ferito, il contributo di altre testimonianze, la difficile, per quanto sempre improbabile, comparsa volontaria del pirata per ora in fuga.