Trasporto studenti pre e post scuola. Via alle iscrizioni: ecco le nuove tariffe

Continuano le iscrizioni ai servizio di trasporto scolastico, pre e post scuola. Per Garbagnate il servizio di trasporto scolastico è rivolto ai bambini e agli studenti delle scuole elementari e delle medie statali. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online con accesso tramite Spid o la carta d’identità elettronica. Per i genitori che intendono presentare il modello Isee, lo stesso verrà acquisito d’ufficio e pertanto non dovrà essere caricato sul portale.

Per ottenere la riduzione tariffaria del servizio occorre possedere il modello Isee in corso di validità, essere residenti nel Comune di Garbagnate e non avere alcun debito derivante da tutti i servizi comunali. Il servizio di pre e post scuola è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e agli studenti della scuola elementare. Anche in questo caso le iscrizioni dovranno essere effettuate online e per ottenere la riduzione tariffaria del servizio occorre avere gli stessi requisiti del trasporto scolastico. Per le scuole primarie l’orario pre scuola è attivo dalle 7.30 alle 8.30, mentre il servizio post scuola è dalle 16.30 alle 17.30. Queste le tariffe pre scuola per il nuovo anno scolastico nelle scuole dell’infanzia ed elementari.

La quota più bassa, per Isee fino a 14mila euro è di 200 euro, mentre la tariffa più alta, per chi non consegna Isee è di 274 euro.

Per il post scuola, le tariffe si dividono sempre in base al modello Isee ma anche per l’utilizzo del servizio, di una o due ore e diversificate per scuola dell’infanzia e per le elementari. I parametri Isee sono gli stessi del pre scuola, mentre le tariffe variano dalle 200 fino a 486 euro.

Per le scuole di Novate bisogna accedere al portale E-Civis e le iscrizioni sono finalizzate alla costituzione di una lista d’attesa. "Abbiamo aperto una lista di attesa per soddisfare le esigenze dei familiari che non si erano iscritti per tempo.

Gli uffici si sono attivati per cercare di soddisfare le richieste di tutte le famiglie, compatibilmente con i posti disponibili", spiega l’assessore ai Servizi sociali Matteo Silva. Le iscrizioni sono dunque aperte al servizio pre-post scuola 2024-25 tramite il portale E-Civis, finalizzate alla costituzione di una ulteriore lista d’attesa da cui si potrà attingere in caso di defezioni degli alunni già accolti.

