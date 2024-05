Tra scuola e rione l’abbraccio di Natale

Tutti gli anni, in occasione del Natale, la scuola media "Umberto Saba" di Milano organizza uno spettacolo per parenti e amici: una festa per la scuola e l’intera comunità del quartiere. La tradizione è nata nel 2001, ma all’inizio non era molto sentita dagli alunni e tantomeno dai docenti. Nel tempo sono cresciuti l’adesione e il coinvolgimento degli insegnanti che, grazie alla loro professionalità, hanno arricchito lo spettacolo; ora tutti attendono con ansia questo momento. Il tema cambia ogni anno ed è scelto dalla commissione festa della scuola.

Gli studenti contribuiscono allo svolgimento dello spettacolo ricoprendo vari ruoli: attori, ballerini, musicisti, coristi, solisti, scenografi e staff. La referente è la professoressa Broggi, che si occupa dell’intera gestione e in particolare della parte musicale; dei musicisti fanno parte anche i ragazzi dei corsi di chitarra e tastiera. Tutta la scuola contribuisce alla preparazione dello spettacolo e le lezioni assumono una forma diversa nell’ultima settimana di prove. Quest’anno il tema è stato quello delle intelligenze multiple di Gardner e dell’intelligenza artificiale. L’idea è nata dalla tesina di un alunno di terza dell’anno scorso. Sul tema è stato scritto il copione, sono state scelte le canzoni ed è stata realizzata la scenografia, che ha riscosso molto successo perché è riuscita a trasmettere in modo semplice il messaggio.

Essa è stata costruita dagli alunni sotto la supervisione dei professori: hanno riprodotto il cervello umano rappresentato con ingranaggi e circuiti illuminati su sfondo nero. La collaborazione dei ragazzi ha permesso di portare a termine il lavoro in maniera soddisfacente, pur trattandosi di un’opera complessa soprattutto per le dimensioni.

Fondamentale per la buona riuscita dello spettacolo è stato il contributo dei ragazzi del coro, dei solisti e degli attori, che tra prove e rappresentazione non si sono risparmiati.

La festa di Natale rappresenta dunque un momento di unione e di espressione canora, musicale e coreutica in cui tutti gli alunni possono esprimere se stessi e mettere in campo le abilità di canto, ballo, recitazione o l’attitudine nella realizzazione di coreografie e scenografie. Potendo portare sul palco le loro intelligenze multiple e la loro unicità, puntando sui propri punti di forza, ognuno ricopre un ruolo, ognuno trova il suo posto.

Cominciano a frullare già in testa nuove idee per la realizzazione dello spettacolo dell’anno prossimo, diventato il fiore all’occhiello di una scuola che offre già diversi servizi e si declina in molteplici attività. Sicuramente questo è l’evento più atteso dell’anno, dalla popolazione scolastica ma anche dai cittadini di Bruzzano: un momento di grande risonanza che vede protagonista la scuola e il quartiere, accolto sempre con larga partecipazione e che riceve apprezzamenti e raccoglie entusiasmo e good vibes.