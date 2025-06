Tra i maturandi a San Donato: "Traccia social più facile che fascino il Gattopardo"

Primo giorno degli esami di maturità al plesso scolastico di San Donato, sede del liceo Primo Levi, dell’Istituto tecnico Enrico Mattei e dell’Istituto commerciale Piero della Francesca, con percorsi che vanno dallo scientifico a ragioneria, dal linguistico all’informatica. Gli studenti e le studentesse escono alla spicciolata, sui volti un velo di stanchezza ma anche tanto sollievo per aver concluso il tema di Italiano. "Le tracce selezionate quest’anno non mi hanno fatto entusiasmare – racconta Alessia Pescatori, diplomanda ai Servizi sociosanitari –, ho scelto quella sull’utilizzo dei social network perché più attinente ai miei studi. Tutto sommato è stato facile, temo di più la prova multidisciplinare di domani (oggi per chi legge, ndr), però sono preparata per cui non sono veramente preoccupata. Il prossimo anno studierò Comunicazioni allo Iulm ma questa estate mi godrò una lunga vacanza".

Anche Ahmed Elahwani, futuro geometra, ha scelto la traccia sui social media. "Nell’esposizione – spiega – ho parlato degli argomenti di attualità, come il conflitto fra Israele e Palestina, e di come vengono trattati sui social".

La prossima prova, sull’estimo, non lo preoccupa: "Ho ripassato tutto molto bene con i miei compagni di corso, quindi mi sento tranquillo. Quest’estate lavorerò come cameriere ma il prossimo anno frequenterò Ingegneria informatica".

In controtendenza la scelta di Ivan Vaccaro, che ha frequentato il liceo scientifico e ha sviluppato la traccia sul Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. "Mi piace la Storia – motiva – e ho letto il libro di Tomasi di Lampedusa nonostante non fosse inserito nel nostro programma scolastico. Mi affascina il rapporto fra borghesia e aristocrazia descritto nel testo e trovo molto attuale la frase che “se vogliamo che tutto rimanga com’è occorre che tutto cambi“. Comunque preferisco le materie scientifiche, infatti il prossimo anno mi iscriverò a Ingegneria aereospaziale...".