Tour nei quartieri: "Scopriamo i tesori dei nostri ex borghi"

di Marianna Vazzana

Milano vestita di luci diventa meta di passeggiate non solo per i turisti ma anche per i suoi stessi abitanti. Perché non rendere le festività un’occasione di scoperta di luoghi mai visti, o nei quali tornare con nuove emozioni? Con questo spirito nasce “Natale nei borghi“, un ciclo di visite gratuite realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano e l’Associazione Antichi Borghi Milanesi, ideatrice del progetto. "Lo scopo – spiegano i promotori – è non solo rivalutare i borghi in quanto nuclei urbani sopravvissuti a un secolo di sviluppo edilizio spesso disordinato, ma, anche e di più svelare, attraverso percorsi culturali, alcune opere d’arte figurativa presenti negli edifici religiosi che caratterizzano i nostri quartieri periferici: chiese (spesso santuari), abbazie e oratori, con particolare attenzione ai soggetti relativi alla Natività, all’Adorazione dei Magi e alle figure della Sacra Famiglia dal Medioevo a tutto il Novecento". Si parte questo sabato, 14 dicembre, e si andrà avanti fino al 5 gennaio.

Diciotto i luoghi prescelti, tra cui San Martino in Greco e la sussidiaria Sant’Antonino in Segnano. Visita anche al Casoretto, a Santa Maria Bianca della Misericordia, e alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Nosedo, dello spicchio di periferia sud insieme alla maestosa Abbazia di Chiaravalle circondata dai prati. Sulla lista, poi, Sant’Apollinare in Baggio – da ammirare pure il presepe biblico –, la Certosa di Garegnano con i suoi affreschi. A nord, viaggio alla chiesa della Beata vergine assunta in Bruzzano. Rappresentato anche il centro cittadino, dove sarà possibile visitare il Civico Tempio di San Sebastiano che introduce gradualmente il programma delle visite, cominciando da Palazzo Marino e allargandosi verso i quartieri più lontani. Il programma completo è su www.comune.milano.it/web/mostrapalazzomarino/natale-nei-borghi. Prenotazione obbligatoria alla mail nataleneiborghi@civita.art.