Torna la Fiera di Santa Caterina. Si riaccendono le luminarie in città

Le luminarie di ritorno dopo l’anno di "buio", 150 espositori pronti a calare per le strade del centro, un programma ricchissimo "con iniziative per tutte le fasce di età, e che spazia fra musica, solidarietà, cultura, sport": novembre uguale sagra di Santa Caterina, presentata in Comune l’edizione numero 239, "non tradirà le aspettative". A presentare, come da tradizione, il programma di una delle sagre più antiche e amate della zona il sindaco Ilaria Scaccabarozzi e l’assessore alla Cultura Gianluca Motta, il responsabile dell’ente fiera Flavio Marchetti, il comandante della Polizia Locale Antonio Pierni. Si parte nei prossimi giorni con i prequel, il clou, come sempre, sarà l’ultimo fine settimana di novembre, dunque quello del 25 e 26. La macchina è in moto, la mappa tracciata: "È confermato - così Pierni - il percorso espositivo lineare lungo tutto il centro storico da Via Milano a Via Trieste angolo Via Bellini, che sarà completamente chiuso al traffico veicolare; moduli rigidi finalizzati alla salvaguardia del percorso pedonale". A garantire sicurezza "la polizia locale - ancora Pierni - sarà affiancata da protezione civile, Anc e volontari Vos nei punti nevralgici dell’area espositiva". Il programma, tutto da vivere. Musica protagonista, dal rap alla musica bandistica al repertorio popolare alla leggera, grazie al ritorno dell’amato festival canoro "Scanterina". Due le serate dedicate ai giovani, una con la band emergente Round Deep e l’altra con un Freestyle show al Centro Intergenerazionael.

Saranno moltissime le mostre ed esposizioni: fra le altre, a Palazzo Pirola dal 18, la rassegna ExtraLapis "Gino Gavioli. Leggenda di Carosello", 100 disegni e opere per ripercorrere la storia della trasmissione che lanciò la televisione commerciale italiana. E poi mostre fotografiche e di presepi, gli immancabili appuntamenti con filatelia, hobbistica e ceramica, mercatini, stand e postazioni degustazione. Fra i tanti ospiti due speciali, i Comuni francesi di Ambert e tedesco di Annweiler am Trifel, entrambi gemellati con Gorgonzola. L’appuntamento con la "a" maiuscola, quello per il 26 alle 12 in piazza della Repubblica, con la distribuzione gratuita di polenta e zola.