Torna il primo campus italiano dedicato all’innovazione sociale

Protagonisti e non spettatori: gli studenti del territorio tornano in Mind per una nuova edizione del Social innovation Campus, domani mercoledì 1° marzo e dopodomani, giovedì 2 marzo. Dopo un’edizione online a causa della pandemia, il primo campus italiano sull’innovazione sociale promosso da Fondazione Triulza, che nelle precedenti edizioni ha coinvolto circa 14mila persone, torna in presenza a Cascina Triulza. La quarta edizione sarà dedicata al tema delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive. L’evento d’apertura, mercoledì 1 marzo dalle 10, metterà a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con progetti a impatto con rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-profit e mondo dell’università e della ricerca. All’evento d’apertura parteciperà Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica. Oltre 600 studenti delle scuole superiori e universitari animeranno gli spazi della Social innovation academy in Mind durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon (con 10 team) e ai 40 laboratori. Centinaia di studenti di tutta Italia seguiranno invece il percorso hackathon online. "Fra i filoni tematici e i protagonisti ci sono le imprese ad alto impatto sociale e ambientale e la nuova economia sociale con sei appuntamenti che presentano concrete opportunità e prospettive europee dell’economia sociale - dichiara Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza -. Secondo noi le transizioni digitali e ambientali sono fondamentali, ma crediamo che debbano essere guidate da una transizione cooperativa intesa come collaborazione degli enti e delle persone". Il Social innovation campus è un’iniziativa lanciata nel 2019 dal comitato scientifico della Social innovation academy di Fondazione Triulza in Mind, presieduto dal professore del Politecnico di Milano, Tiresia Mario Calderini.

Roberta Rampini