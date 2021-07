Milano, 2 luglio 2021 - Nel box gli hanno trovato quasi mezza tonnellata di hashish, per un valore di circa un milione di euro: arrestato dalla polizia per traffico di stupefacenti. L'uomo, Giovanni Rocca, 59 anni, originario della provincia di Catanzaro, nel cui box di via Natta a Milano è stato rinvenuto l'enrome quantitativo di "erba", era già noto alle forze dell'ordine perché arrestato in passato diverse volte, già a partire dal 1983, sempre per reati simili.

Inizialmente Rocca è stato bloccato sulla Tangenziale all'altezza dello svincolo per Cormano, mentre, questo il sospetto, stava andando a consegnare un involucro di hashish, a forma di sfera ricoperta di nastro isolante rosso. Gli agenti della Squadra mobile, guidati da Marco Calì, che da giorni stavano conducendo un'indagine sull'uomo, hanno perquisito il box che era nella sua disponibilità trovando al suo interno diversi cartoni contenenti stupefacenti. La perquisizione è poi proseguita nell'abitazione, dove sono tstai trovati circa 6.000 euro in contanti.

L'attività di indagine, coordinata dal pm Francesco Cajani, prosegue ora per analizzare se la partita di stupefacenti è riconducibile a un'altra che era stata sequestrata un paio di settimane fa a una coppia di nordafricani. Anche in quel caso si trattava di sfere

rosse di hashish.