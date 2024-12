Tokyo Haneda è decollato il volo diretto

Un volo diretto per il Giappone da Malpensa: da ieri All Nippon Airways (Ana) – la più grande compagnia aerea giapponese – collega l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa a Tokyo Haneda con un volo nonstop tre volte a settimana (martedì – giovedì – domenica). Il servizio, effettuato con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy), atterra allo scalo metropolitano della capitale giapponese la mattina presto per consentire sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti di sfruttare al massimo la giornata. Tokyo Haneda è a soli 20 minuti dal centro città e ottimamente collegato alla rete di trasporti di Tokyo. Giunti a destinazione, i passeggeri hanno la possibilità di continuare il proprio viaggio con un volo in coincidenza verso una delle numerose destinazioni Ana all’interno del Giappone come Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka, o altre mete dell’area Asia-Pacifico.

"Siamo felici di iniziare ad operare il nostro primo volo non-stop dall’Italia al Giappone", ha dichiarato Shinichi Inoue, President e Ceo di Ana. "Con piacere e soddisfazione diamo il benvenuto a Malpensa ad Ana – ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea –. Dopo 14 anni, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e oggi Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda. Continuiamo ad aggiungere tasselli importanti al network delle destinazioni di lungo raggio. Quelle asiatiche sono cresciute del 61% come volume di passeggeri nei primi 10 mesi dell’anno e rappresentano il 27% del traffico di lungo raggio".R.Va.