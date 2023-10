Milano, apre Tog: un centro per la cura e l’inclusione di giovani con patologie neurologiche

Milano, 21 ottobre 2023 – Un grande polo integrato e all’avanguardia tecnologica per offrire le migliori cure specialistiche a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche, ma anche un luogo bello e aperto alla città, che comprende persino un Bistrot, dove favorire concretamente l’inclusione sociale e lavorativa di questi ragazzi e diffondere la cultura della disabilità. Oggi a Milano, in via Livigno 1, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti.

L'inaugurazione del Centro TOG a Milano

L’innovativo progetto è stato realizzato interamente con fondi privati, con un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro. Un sogno diventato realtà grazie all’azione filantropica del presidente di TOG, Carlo De Benedetti, unita al generoso supporto di tantissimi donatori - fondazioni, aziende, privati cittadini, università e musei - che hanno contribuito al progetto sia attraverso l’erogazione diretta di risorse economiche sia fornendo gratuitamente beni, servizi e tecnologie.

A tagliare il nastro del nuovo polo per la disabilità infantile il presidente della Fondazione TOG Carlo De Benedetti e il segretario generale Antonia Madella; con loro il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Presente anche la squadra di architetti e ingegneri che ha ideato il nuovo immobile, guidata dall’Arch. Ciro Noja (progetto architettonico) e dall’Ing. Maurizio Milan (direzione lavori e progetto esecutivo).

“TOG è nata da un impulso della mia famiglia a coinvolgere tutti in un’iniziativa filantropica - ha detto il presidente della Fondazione TOG Carlo De Benedetti -. Antonia è stata la nostra ispiratrice, individuando un’attività che si occupasse di aiutare bambini nati con gravi problemi neurologici. In questi 12 anni siamo cresciuti molto ed abbiamo deciso di impegnarci per creare una sede propria ed accogliere un maggior numero di bambini"

“Ricordo come fosse oggi l’Open Day di TOG nel settembre del 2012 nel Centro sanitario di viale Famagosta - ha aggiunto il segretario generale della Fondazione TOG Antonia Madella -. Molte persone, amici, sostenitori; bambini che avremmo curato e famiglie che avremmo sostenuto negli anni a venire. Oggi comincia una nuova avventura: apriamo il nuovo Centro in via Livigno su un terreno del Comune di Milano. Un luogo più grande, che può curare più bambini”.

Infine, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Oggi è un giorno importante per i bambini e le famiglie che in questi anni hanno trovato in TOG un punto di riferimento e lo è anche per Milano. La città si dota di un centro di eccellenza nelle cure e nei percorsi di riabilitazione per piccoli pazienti affetti da patologie neurologiche complesse”.

La struttura sorge nell’area che ospitava le ex docce pubbliche, concessa gratuitamente per trent’anni dal Comune di Milano a Fondazione TOG - Together To Go Onlus, organizzazione non profit impegnata dal 2011 ad offrire cure gratuite a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche.

TOG ha riqualificato completamente l’area, demolendo l’edificio preesistente. Al suo posto è sorto il nuovo Centro che si sviluppa su tre piani, con una superficie complessiva di 3.000 mq e 600 mq di parcheggio interrato, energeticamente sostenibile grazie a un parco fotovoltaico.

Il centro TOG a Milano

Il nuovo Centro TOG può offrire cure e sostegno a 200 bambini ogni anno. Qui le famiglie possono contare su una presa in carico globale, che comprende non solo la cura e la riabilitazione ma anche l’accompagnamento educativo nel percorso scolastico e, per i più grandi, la preparazione alla vita professionale e indipendente.

Diversi i servizi aggiuntivi messi a disposizione dei ragazzi e delle famiglie nel nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti.

AMBULATORI SPECIALISTICI - La struttura comprende ambulatori specialistici per affrontare, attraverso percorsi personalizzati, ogni specifico problema legato alla malattia. I professionisti sono specializzati in diversi ambiti, tra i quali alimentazione, ortopedia, fisiatria, problematiche di deficit sensoriale, fragilità psichiche e comportamentali, disordini neurologici.

PISCINA IDROTERAPICA - Il nuovo Centro comprende una piscina idroterapica (6x9 metri) completamente accessibile, con acqua calda (33°) e il sistema AngelEye for Therapy, che grazie a una rete composta da videocamere aeree e subacquee è in grado analizzare i progressi consentendo un’analisi mirata da parte dei fisioterapisti.

PERCORSI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Fondazione TOG da sempre affianca alle tecniche riabilitative tradizionali quelle della tecnologia più avanzata. Nel nuovo Centro questo percorso è ulteriormente sviluppato, con tre spazi dedicati all’utilizzo dei più innovativi sistemi tecnologici: la Stanza di Ulisse, la Stanza Nirvana e le Stanze Eye tracking.

TOG FabLab - Un laboratorio per la creazione, ricerca e fabbricazione di soluzioni personalizzate che favoriscano l’autonomia dei bambini e ragazzi con disabilità: ausili e oggetti di uso quotidiano ma anche giochi. Lo spazio è aperto a studenti, clinici e famiglie per la co-progettazione e la partecipazione a workshop formativi. Il FabLab è collocato al piano terra del Centro, con una superficie complessiva di 238 mq, ed è suddiviso in diverse aree attrezzate con macchinari e tecnologie di fabbricazione digitale. Comprende una stanza per la stampa 3D, un laboratorio ortopedico e un’officina attrezzata con grandi macchinari per creare oggetti semplici, come tool di supporto alla scrittura, o complessi, come biciclette per bambini con paralisi cerebrale infantile.

TOG BISTROT - Il Bistrot del Centro TOG, aperto a tutta la cittadinanza, è promosso dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo Chef Carlo Cracco, da anni impegnata a favorire in Italia e all’estero le future generazioni della ristorazione italiana e i prodotti agroalimentari del territorio lombardo.

SERVIZIO SCUOLA - Nel nuovo Centro è previsto un Servizio Scuola, con l’obiettivo di sostenere i bambini e i ragazzi con difficoltà di apprendimento.

FORMAZIONE - Il nuovo polo si pone anche come punto di riferimento per la formazione specializzata nella cura delle patologie neurologiche complesse e per la diffusione della cultura della disabilità. Per questo sono in programma corsi e seminari rivolti a terapisti della riabilitazione, medici, psicologi, personale educativo, insegnanti, caregiver e genitori.

LAVORO - Il nuovo Centro TOG vuole diventare un riferimento per l’orientamento, la formazione, la valutazione e l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità e delle loro famiglie, anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazione delle aziende. Così come per la cura, il modello di inserimento prevede una presa in carico globale della persona e una valorizzazione della potenzialità di ciascuno attraverso percorsi personalizzati.

Uno dei principi fondanti della filosofia di Fondazione TOG è che la riabilitazione e la cura possono essere più efficaci se messe in atto in un luogo bello. Urpflanze è il progetto preparato dall’artista Giovanni Frangi per il nuovo Centro: un lungo fregio collocato nel corridoio del primo piano e all’ingresso dell’edificio, in cui una serie di immagini legate alla natura si rincorrono una con l’altra. Urpflanze è anche un omaggio al Viaggio in Italia di Goethe, dove il grande scrittore tedesco ci spiega come l’universalità della natura sia qualcosa di esterno e di interno a ciascuno di noi.

Per l’inaugurazione del nuovo Centro TOG, inoltre, sono stati esposti gli scatti fotografici di Simone Mizzotti, che raccontano l’avanzamento del cantiere dalla posa della prima pietra nel settembre 2021, e l’opera Lorica (2021) dello scultore Fabio Viale. Quest’ultima in particolare sarà fruibile dal pubblico fino al 9 novembre, data in cui si terrà la 2^ edizione di GoodStArt, l’asta di arte contemporanea, design e fotografia realizzata da Fondazione TOG in collaborazione con Christie’s Italia e Triennale Milano.