San Siro, Tiziano Ferro apre la stagione dei concerti e delle follie dei fan: “Ho dormito davanti ai cancelli per essere la prima”

Milano – “Siamo a San Siro per Tiziano Ferro", dice Giorgia Callari. “Alle 8.15 eravamo già davanti ai cancelli. Arriviamo dalla Sicilia per il suo primo concerto dopo i rinvii per il Covid. Essere qui è emozionante. So che appena lo vedrò sul palco, inizierò a piangere". Inizia la stagione estiva dei concerti a San Siro e parte l’assalto dei fan per gli show del cantautore, che dopo la data di ieri sera si esibirà al Meazza anche sabato 17 e domenica 18 giugno.

Davanti alla Scala del calcio, a metà pomeriggio, c’è un gruppo di otto persone arrivate all’alba. Tra loro, Alessandra Lizzio, di Meda. Lei è partita sola, ma ha trovato sul posto, alle 6, Melania Battista e Charlene Pinna di Genova, madre e figlia, legate dalla passione per la popstar. "Unisce le generazioni — spiega Melania —, io e lei siamo sue fan dal suo primo singolo nel 2001. Oggi vederlo a San Siro è un sogno che si avvera".

Manca ancora qualche ora all’inizio del concerto e si formano lunghe file, il sole batte sullo stadio. Alessandra ammette: "Voglio cantare con lui il brano ‘La prima festa del papà’ perché è una canzone che dice tanto della sua vita dal 2022 a oggi". Dall’altro lato dell’impianto, all’ingresso 15, c’è il fanclub di Tiziano Ferro. Circa 160 persone, molte delle quali lì da mercoledì sera. "Ho passato la notte qui — dice Roberta Saraò mentre mostra il tappetino sul quale ha dormito — per assicurarmi il posto sotto il palco. Ho portato lo striscione ‘Sei un incanto. Ci sei mancato’. Per dimostrargli affetto".

Al Meazza c’è anche Rashid Elaui con il fratello. "Questo concerto è stato il nostro regalo di Natale – dice Rashid – Vogliamo vedere Tiziano dal vivo. Questo posto è adrenalinico, eccezionale. Veniamo anche per le partite di Milan e Inter. Ma il clima è diverso: il tifo del calcio divide, invece la musica unisce. Lo stadio rende vivace la zona. Speriamo che non lo demoliscano". Sono le 17.15, i cancelli si aprono. Parte il conto alla rovescia. Che lo spettacolo abbia inizio.