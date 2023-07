Tetti scoperchiati e cantine allagate a Bollate: centinaia di chiamate per soccorso

Alberi abbattuti dalle raffiche di vento, strade e cantine allagate. Danni al parco di Villa Litta a Lainate e nel cortile della Rsa di via Piave a Bollate dove alcuni alberi sono stati abbattuti dalla forza del vento e hanno bloccato l’ingresso. Sono alcuni dei danni causati dal maltempo. Ad Arese la via Marietti è rimasta bloccata per tutto il pomeriggio a causa di una albero crollato in mezzo alla carreggiata. A Lainate un grosso albero è crollato nel cortile della scuola di via Lamarmora e su una casa in via Re Umberto. A Pogliano Milanese alberi anche sulle auto, mentre in via Liguria il vento ha sradicato un grosso albero. Momenti di paura intorno alle 14 nel tratto della A8 tra l’ingresso di Lainate e Legnano a causa del fortissimo temporale. A Garbagnate il forte vento ha scoperchiato il tetto del condominio le Quattro Comete in piazza Santuario, in pieno centro cittadino. L’acqua è filtrata all’interno dello stabile e ha fatto scappare i clienti ai tavoli. Interventi dei vigili del fuoco anche a Pogliano Milanese. In pochi minuti sono caduti diversi centimetri di pioggia, le strade si sono allagate e il traffico è andato in tilt sulle principali arterie del garbagnatese. Disagi, infine, sulla A8 tra l’ingresso di Lainate e Legnano: grandine e vento hanno costretto gli automobilisti a fermarsi lungo la carreggiata per alcuni minuti prima di poter riprendere la marcia.

A Novate e i giardini delle scuole, specie la Andersen, devastati da alberi caduti che hanno sfondato recinzioni e giochi dei bambini. In via Matteotti sono volate via sedie e ombrelloni delle attività commerciali.

Davide Falco

Roberta Rampini

Monica Guerci