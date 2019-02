Milano, 25 febbraio 2019 - Un italiano di 41 anni, nato in Eritrea, e' stato denunciato per tentato furto aggravato per aver cercato di rubare nella sacrestia della parrocchia di Cristo Re in via Galeno, nel quartiere Villa San Giovanni a Nord di Milano. Durante la messa delle 12 di domenica, l'uomo, con precedenti specifici, si e' introdotto in chiesa e ha tentato di forzare la porta della sacrestia. E' stato pero' notato da un agente di polizia libero dal servizio che insieme alla figlia di 2 anni stava partecipando alla messa.

Il poliziotto e' quindi intervenuto e ha bloccato il ladro in attesa dell'arrivo dei rinforzi.

© Riproduzione riservata