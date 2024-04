Tentano furto di abbigliamento intimo. In manette due 20enni con precedenti

Stavano accumulando capi di abbigliamento intimo da rubare all’interno del magazzino situato sul retro del supermercato Tigros di Pogliano milanese, ma sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Legnano. In manette, in flagranza di reato, sono finiti due giovani di 26 e 20 anni, italiani e con precedenti. Intorno alle 2.30 di notte, dopo aver forzato una porta, si sono introdotti nel magazzino del supermercato di via Garibaldi. L’effrazione ha fatto scattare l’allarme collegato all’istituto di vigilanza privata che ha avvertito i carabinieri. Quando i militari sono arrivati hanno sorpreso i ladri ancora intenti ad accumulare capi di vestiario da trafugare. Sono stati accompagnati in caserma, identificati e arrestati.