Telefono anti abbandono animali, il Comune di Opera pubblicizza il numero: “Ma è inesistente”. Scoppia il caso

L’anno scorso il Comune di Opera ha pubblicato un numero inesistente di cellulare d’emergenza da chiamare per segnalare l’abbandono di animali sulla pagina istituzionale del Comune. Quest’anno mette sui manifesti un numero bufala. E gli animalisti protestano. "Con molta incredulità e disappunto lo scorso anno ho segnalato l’errore pensando che fosse l’ultima svista per questo argomento. Invece anche quest’anno il Comune segnala la presenza di un numero verde contro abbandoni e maltrattamenti, che in realtà risulta essere inesistente e fa di più: oltre che sulla pagina Fb istituzionale diffonde il numero anche con volantini e manifesti per tutta Opera", racconta Manuela Pagliara della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) e consigliera comunale.

È accaduto ancora ma questa volta i manifesti sono stati affissi ovunque anche sui pali della luce, peccato che riportino il numero di telefono sbagliato . Un numero bufala che gira in rete da molto tempo. "Questo è il periodo peggiore per chi come me da anni si occupa di tutela degli animali. L’estate è purtroppo stagione di abbandoni e comunicare nel modo giusto con le persone è fondamentale, sia per scoraggiare questo triste fenomeno sia per sapere come intervenire quando un animale è in difficoltà e rischia anche la vita – aggiunge Manuela Pagliara –. Diffondere un numero sbagliato è un danno".

L’amministrazione comunale ammette l’errore. "Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per avere trasmesso un numero telefonico non corretto. Abbiamo provveduto a modificare l’informazione e vi invitiamo ancora a voler condividere la campagna di comunicazione, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’abbandono degli animali, fenomeno diffuso soprattutto durante il periodo estivo. Il Comune ha ideato quattro diverse creatività divertenti, sul filo di famose canzoni, per ricordare che le vacanze migliori sono quelle con gli amici e che chi abbandona il proprio cane o il proprio gatto commette un reato penale punibile dalla legge". Ammesso l’errore una cosa è certa: la querelle sul numero ha comunque fatto decollare la campagna anti abbandono. Chi vuole segnalare animali abbandonati può chiamare il 112.