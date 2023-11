Telecamere e testimonianze per prendere tutti i baby aggressori

Resta in ospedale, in condizioni stabili e non in pericolo di vita, il ventunenne accoltellato la notte tra venerdì e sabato in corso Como, mentre la polizia continua a indagare per individuare tutti i componenti del gruppo degli aggressori: fondamentali le telecamere ma anche le testimonianze. E, stando a quanto emerso, più persone si sono fatte avanti in vari uffici di polizia per fornire informazioni.

Il venutunenne è stato raggiunto da otto fendenti, uno dei quali gli ha lesionato un polmone. Ferito anche un amico che era al suo fianco, ventiduenne che aveva appena festeggiato il compleanno, colpito di striscio al dito medio della mano sinistra. L’agguato è scattato alle 2.20: i due, che erano con le fidanzate e altri amici, sono stati accerchiati e poi aggrediti da un gruppo di una decina di ragazzi, tre dei quali sono stati subito individuati a poca distanza dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia guidati dal dirigente Angelo De Simone e arrestati con l’accusa di tentato omicidio. Poi, accompagnati al Beccaria d’intesa con il pm di turno della Procura per i minorenni. L’adolescente che avrebbe materialmente sferrato le coltellate, almeno secondo le prime informazioni, è un diciassettenne di origini marocchine, in Italia da minore straniero non accompagnato come il fratello sedicenne a sua volta finito in cella. Entrambi erano già in comunità come misura alternativa al carcere per reati precedenti, furti e rapine in particolare. Come mai erano in giro, di notte? "Sicuramente non hanno rispettato il regolamento interno della loro comunità – spiega un educatore milanese al Giorno –. Da prassi, l’educatore che nota l’assenza deve segnalare il mancato rientro alle forze dell’ordine". Il terzo ragazzo arrestato è un sedicenne nato in Italia da genitori di origine brasiliana e vive in zona Quarto Oggiaro. La polizia sta cercando tutti gli altri componenti del “branco“.

