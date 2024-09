Tecnologie nello sport . Milano fa scuola

Razzante *

In pochi l’avrebbero immaginato, ma anche gli allenamenti sportivi possono beneficiare di un uso corretto dell’Intelligenza Artificiale (AI), e in questo Milano si dimostra un centro di eccellenza. Negli ultimi anni la città ha visto un fiorire di soluzioni tecnologiche avanzate che stanno trasformando il modo in cui gli atleti si allenano, competono e interagiscono con i tifosi. In particolare l’AI sta cambiando rapidamente il panorama del fitness e degli allenamenti sportivi. Alcune palestre e centri di allenamento milanesi hanno adottato questa tecnologia all’avanguardia per offrire programmi personalizzati che ottimizzano le performance e riducono il rischio di infortuni, confermando la leadership milanese nell’innovazione sportiva. Alcune palestre milanesi utilizzano algoritmi avanzati per analizzare una vasta gamma di dati raccolti dagli atleti, inclusi parametri come frequenza cardiaca, livelli di fatica, e persino schemi di movimento. Questi dati sono raccolti tramite dispositivi indossabili, come smartwatch e sensori biometrici, e sono poi elaborati da software di AI per creare programmi di allenamento su misura. Il risultato è un piano di allenamento che non solo si adatta alle esigenze specifiche di ogni individuo, ma evolve in tempo reale in base ai progressi e alle risposte del corpo. Inoltre l’AI gioca un ruolo cruciale nella prevenzione degli infortuni. Analizzando i dati relativi alle prestazioni e alle risposte fisiche, i sistemi intelligenti possono identificare segnali precoci di sovraccarico o di movimenti scorretti, suggerendo modifiche al programma per evitare potenziali lesioni. Questo approccio proattivo alla prevenzione degli infortuni è particolarmente importante per gli atleti professionisti e per chiunque pratichi sport ad alto livello di intensità. Il matrimonio tra tecnologia e sport può dunque definirsi ben riuscito.

*Docente di Diritto dell’informazione

alla Cattolica di Milano